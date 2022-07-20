 

В детские сады вернут обязательное закаливание по советской методике

20.07.2022, 15:32, Разное
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Глава комитета дошкольного образования Галина Синенко заявила о пересмотре программы воспитания детей в детских садах в рамках национального проекта «Здоровье нации».

По словам чиновницы, в течение сотен лет главной защитой от вирусов и бактерий было закаливание – её поколение никогда не болело ОРЗ и отличалось высоким моральным уровнем.

– Закалённые дети при необходимости даже зимой могли обходиться без одежды, спать на снегу. Может быть вы помните песню “По морозу босиком к милому ходила”? Это ярчайшее свидетельство, оставшееся в народном фольклоре, — объясняет чиновница.

Синенко напоминает: во времена СССР ещё оставалось понимание важности закаливания, и оно было обязательным элементом в каждом дошкольном учреждении. Дети зимой бегали по снегу без обуви, стояли под холодным душем, спали на улице, всё это вело к повышению иммунитета, снижению стресса, улучшению качества сна. Подобные мероприятия планируется вернуть со следующего года.

Галина Никитична пожаловалась, что после распада СССР детей начали баловать гораздо сильнее, чрезмерно оберегая их от стрессов, грязи, и перепадов температур. Вопреки ожиданиям, дети от этого здоровее не становятся, аллергии начинают встречаться у каждого второго, малыши заболевают от простого сквозняка, и болеют тяжелее. Между тем, на Западе наоборот заимствуют советские традиции закаливания – достаточно посмотреть на последователей Вима Хофа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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