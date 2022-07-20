 

В России появятся деревянные многоэтажки

20.07.2022, 15:20, Разное
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В России могут появиться деревянные жилые дома высотой до двенадцати этажей. С такой инициативой выступил Минстрой РФ, утвердивший план развития домостроения из дерева на следующие два года.

Эксперты отмечают следующие преимущества деревянных многоэтажек:

– экологичность постройки;

– достаточное количество стройматериалов в России;

– такие дома легче ремонтировать;

– устаревшие деревянные здания в будущем будет проще разобрать и пустить на переработку.

В качестве стройматериалов для многоэтажных домов называются клееный брус, CLT– и LVL-панели (перекрестно-клееная древесина и шпон).

В настоящее время в Вологодской области реализуется пилотный проект, в рамках которого возводятся два деревянных здания высотой в четыре этажа. Первые жители должны получить ключи от квартир уже осенью. Документация для этих домов была создана в индивидуальном порядке. Разработка общих норм и стандартов позволит удешевить и упростить строительный процесс в будущем.

Впрочем, до перехода на массовое деревянное домостроение предстоит решить ряд технических вопросов, связанных с прочностью, сейсмостойкостью, тепло– и звукоизоляцией конструкций, а также с пожарной безопасностью.



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