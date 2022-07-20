Москвичей приглашают на экскурсии в Капотню с посещением НПЗ

Капотня расположена на юго-востоке столицы. Здесь находится крупный нефтеперерабатывающий завод, на берегу реки разбит парк. В районе сочетаются индустриальные пейзажи и разнообразная жилая застройка, обилие зелени и хорошее благоустройство. Все это делает его интересным местом для посещения.

Экскурсии в Капотню пройдут в рамках проекта “Москва без окраин”. “В программе – истории об архитектуре и прошлом этого района, а также экопрогулки с учеными и экспедиции на велосипедах и самокатах”, – сообщили в пресс-службе Музея Москвы.

Экскурсанты узнают много интересного о Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Это главная промышленная достопримечательность Капотни.

Завод снабжает столицу топливом и является важной частью ее инфраструктуры. Там производят дизельное топливо, авиационный керосин, бензин.

“Благодаря современным технологиям и программе модернизации за 10 лет предприятие обновлено на 80%, а воздействие на окружающую среду снижено в четыре раза”, – цитирует Агентство городских новостей “Москва” сообщение пресс-службы музея.

Первые два этапа реконструкции Московского НПЗ прошли с 2011 по 2020 года. Благодаря снижению количества выбросов улучшилась экология не только в Капотне, но и в расположенных поблизости районах Братеево, Марьино, Люблино, а также подмосковных городах Люберцы, Дзержинский и Котельники.

В рамках третьего этапа модернизации на НПЗ появится комплекс глубокой переработки нефти. Старого оборудования на заводе не останется, он будет самым экологически чистым не только в России, но и в Европе.

Крупногабаритные грузы для реконструкции НПЗ доставляют на грузовой причал. После окончания модернизации его переоборудуют в пассажирский – оттуда можно будет отправиться на речную прогулку или в полноценный круиз.

Река играет важную роль в жизни Капотни. В 2019 году там благоустроили парк и набережную – у местных жителей появилось комфортное пространство для отдыха у воды, прогулок и занятий спортом.

Набережная протянулась более чем на два километра. В ходе работ обустроили почти 37 тысяч квадратных метров дорожек и площадок. Проложен единый велопешеходный маршрут длиной более 10 километров – он соединяет Капотню с Марьино.