 

Глава ЕК назвала условие для обязательного сокращения спроса на газ в Евросоюзе

20.07.2022, 15:15, Разное
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На пресс-конференции, посвященной новым предложениям ЕК, Урсула фон дер Ляйен заявила, что механизм обязательного сокращения спроса на “голубое топливо” в Евросоюзе может быть запущен при значительном сокращении или полном прекращении российских поставок.
“Серьезное сокращение поставок (ред.) является спусковым крючком для возникновения чрезвычайной ситуации”. Она сказала, что полного прекращения или сокращения поставок российского газа будет достаточно для запуска чрезвычайной ситуации.

В среду было одобрено предложение Европейской комиссии о создании нового регламента, регулирующего скоординированные меры по сокращению потребления газа. Регламент устанавливает добровольные цели для стран-членов ЕС по сокращению спроса на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Регламент также позволяет Европейской комиссии после консультаций со всеми государствами ЕС издавать “предупреждение Союза” относительно безопасности поставок. Это позволит Комиссии ввести сокращение спроса на “голубой бензин” для всех стран Союза.

В своих материалах к проекту постановления ЕК заявила, что обязательный этап возможен при наличии разрыва между спросом и предложением на бензин.

Прежде чем предложения Еврокомиссии вступят в силу, они должны быть одобрены квалифицированным большинством членов ЕС в Совете ЕС.



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