Главное – выбрать цветовую гамму: для капсульного гардероба нужно всего 37 предметов одежды (включая обувь и нижнее белье)

Если каждое утро вы стоите перед переполненным шкафом и долго размышляете, что лучше надеть, эта статья для вас! Гармонии в платяном шкафу можно достичь с помощью минимализма. Всего 37 вещей позволят создать капсульный гардероб, и вы больше никогда не будете испытывать муки выбора.

Что такое капсульный гардероб

Идея капсульного гардероба зародилась в 1970-х годах и принадлежала владелице маленького бутика в Лондоне – Сьюзи Фо. Исходя из идеи минимализма, она разработала концепцию идеального гардероба, в котором все вещи сочетаются между собой в комплектах.

Это позволяло женщинам экономить время, деньги и энергию. Капсульный гардероб не теряет актуальности и в наши дни, но сейчас в основе лежит идея разумного потребления. “Лучше меньше, да лучше” – вот девиз приверженцев капсульного гардероба. Правила просты: все, что вы не носите, безжалостно выбрасывается. Остается лишь управляемая основа, из которой, словно из конструктора, легко собрать любой комплект.

Первые шаги

Для начала отсортируйте всю одежду в вашем шкафу. Ненужные вещи можно отдать в благотворительную организацию или на переработку. Оставляйте только ту одежду, которую вам нравится носить. Мари Кондо в своей книге “Магическая уборка” рекомендует брать каждый предмет в руки и анализировать свои эмоции. Если вещь приносит радость и вам нравится, как вы в ней выглядите, оставляйте.

Малейшие сомнения означают, что с этой деталью гардероба вам не по пути. Рассортируйте оставшуюся одежду по сезону. Каждые 3-4 месяца гардероб важно проверять на актуальность. Шопинг стоит начинать в сезон, когда вам будет четко понятно, каких вещей не хватает для полного образа.

Всего 37 вещей

Стилисты рекомендуют использовать для создания капсульного гардероба не более 37 вещей в квартал. В перечень не включены аксессуары, сумки и спортивная одежда. Итак, идеальный базовый гардероб должен включать в себя:

пальто; пиджак; 2 платья; 9 пар обуви (включая белые кроссовки); 9 низов – брюки, юбки, обязательно джинсы; 15 верхов – топы, белая футболка, рубашка-блузка и блейзер оверсайз.

Список может меняться в зависимости от ситуации. Определите приоритетную сферу своей жизни и начинайте составлять гардероб.

Например, строгий дресс-код подразумевает большее количество вещей. Главное правило при создании гардероба – качество важнее количества.

Выберите свой цвет

Стилисты рекомендуют определиться с цветовой гаммой своего гардероба. Выберите два основных цвета для низа, сумки или верхней одежды (куртки или пальто). Лучше всего для основы подойдут цвета-ахроматы: белый, серый, черный. Хорошо сочетаются с другими цветами синий, бежевый и коричневый.

Для топа, платья и аксессуаров выберите два акцентных цвета: они должны сочетаться с основой. В гардеробе важен белый цвет, так как можно не угадать с оттенком. Выбирайте чистый белый, слоновую кость или цвет яичной скорлупы. Капсульный гардероб – спасение для современного ритма жизни. Так как вы делаете покупки более осознанно, то бережете свой кошелек, ресурсы и окружающую среду. А время, которое освобождается от подбора одежды, можно потратить на более приятные вещи!