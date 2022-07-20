Волосы истончились и поредели: трендовые прически лета, которые замаскируют проблему

Причин, по которым волосы со временем истончаются, может быть множество. Иногда свою роль играет гормональный фактор, иногда генетический. Также с такой проблемой сталкиваются женщины, часто испытывающие стресс. Летом на волосы, помимо всего прочего, еще и негативно влияет ультрафиолет. В любом случае для истончившихся или поврежденных волос стоит выбирать особые прически, маскирующие недостатки.

Стрижка “волчица”

“Волчица” — многослойная объемная стрижка с челкой, идеально подходящая как для истончившихся волос, так и для ломких. Также такая прическа делает визуально незаметными секущиеся кончики. “Волчица” придает волосам динамику и создает потрясающие перистые эффекты. Кроме того, эта прическа имеет интересный ретро-шарм.

Многослойный и асимметричный боб

Многослойный или даже асимметричный боб идеально подходит для жарких летних дней. На тонких и секущихся волосах такие прически смотрятся очень неплохо. Слои придают бобу объема. Стилисты рекомендуют использовать для подстриженных таким образом волос увлажняющие средства, придающие шелковистый блеск.

Невидимые слои

Эта красивая стрижка выглядит ненавязчиво и отлично маскирует повреждения волос. Несмотря на простой вид, создается эта прическа по достаточно сложной технологии. Мастера при желании сделать такую стрижку стоит выбирать как можно тщательнее.

Пляжные волны

Легкие волны добавят истончившимся или поврежденным волосам максимум объема. Создавать такие локоны на не слишком здоровых волосах плойкой не рекомендуется. Вместо этого лучше использовать простые бьюти-лайфхаки. К примеру, можно заплести волосы в не слишком плотные толстые косы на ночь. Также можно использовать популярную технологию завивки с помощью носков.

Небрежная красота: делаем пучок

Считается, что для лета очень хорошо подходят прически, выглядящие слегка небрежно. Такие укладки смотрятся более пышно, чем гладкие, аккуратные. Для поврежденных волос, по мнению стилистов, к примеру, очень хорошо подходит небрежный пучок. В такой укладке истончившиеся волосы будут смотреться более густыми. Такую прическу несложно будет сделать на средних или длинных волосах.

Небрежный хвост

Небрежный хвост — еще одна прическа, неплохо подходящая для истонченных волос. Такая укладка создает свежий эффект неровной текстуры. В особенности хорошо маскирует небрежный хвост секущиеся кончики. Истонченные волосы обычно выглядят безжизненными. Такая укладка сделает прическу более динамичной.

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Мокрый боб

Секущиеся кончики также очень хорошо скрывают мокрые прически. Мокрый боб создается с помощью специальных гелей. Такая прическа идеально подходит для особых случаев, когда необходимо создать минималистичный стильный образ.

Очень короткие стрижки

Если волосы повреждены слишком сильно, для лета можно выбрать очень короткую стрижку. Такую прическу желательно дополнительно украсить выстриженной «татуировкой». Считается, что этот вариант стрижки хорошо подходит для тех женщин, которые любят акцентные аксессуары и солнцезащитные очки.

Как лечить поврежденные волосы

Правильно подобранная стрижка позволит скрыть недостатки поврежденных волос. Но такие волосы, конечно, обязательно нужно лечить.

Для укрепления при этом можно использовать домашние средства. Чтобы вылечить волосы, стоит:

повысить уровень витамина В7 в организме, включив в рацион побольше яиц, мяса, грибов, овсяной крупы; увеличить потребление белка; повысить в организме уровень железа.

Также, чтобы волосы выглядели красиво, стоит избегать стрессовых ситуаций и не пользоваться агрессивными средствами ухода. Иногда негативно на состояние волос влияют употребляемые препараты, к примеру противозачаточные. В этом случае, возможно, стоит попросить врача выписать другое, более подходящее средство.