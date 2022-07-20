 

Мнение: Встречи Путина

20.07.2022, 14:45, Разное
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Владимир Путин,  про которого негодяи  вдохновенно врали,  что он тяжело болен,  прилетел в Тегеран на встречу глав государств – гарантов содействия сирийскому урегулированию.

Президент России отдельно встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

И с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

Почему-то вспомнилась другая встреча Путина. В Женеве, 16 июня 2021 года.

Это только мне показалось, что на встречах с Эрдоганом и Раиси президент России выглядел своим среди своих или равным среди равных.

А вот в Женеве, на встрече с Байденом, Путину, похоже, было не очень комфортно.

Но президент России делал вид, что ему вполне комфортно. И делал это чересчур старательно.

Так или не так? Или мне все это лишь показалось?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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