Мнение: Встречи Путина
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Владимир Путин, про которого негодяи вдохновенно врали, что он тяжело болен, прилетел в Тегеран на встречу глав государств – гарантов содействия сирийскому урегулированию.
Президент России отдельно встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
И с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.
Почему-то вспомнилась другая встреча Путина. В Женеве, 16 июня 2021 года.
Это только мне показалось, что на встречах с Эрдоганом и Раиси президент России выглядел своим среди своих или равным среди равных.
А вот в Женеве, на встрече с Байденом, Путину, похоже, было не очень комфортно.
Но президент России делал вид, что ему вполне комфортно. И делал это чересчур старательно.
Так или не так? Или мне все это лишь показалось?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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