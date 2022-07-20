 

Россия и Иран поддержали дипломатическое решение сирийского кризиса

20.07.2022, 14:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ходе саммита в Тегеране РФ и Иран выразили стремление к дипломатическому урегулированию конфликта в Сирии, пишет N-TV. Как отмечает издание, Турция придерживается иного мнения и угрожает военной операцией, однако во время саммита все три стороны поддержали идею более тесного сотрудничества по Сирии.


AP

Россия, Иран и Турция выразили намерение более тесно сотрудничать в Сирии, пишет N-TV. В совместном заявлении по итогам саммита в Тегеране лидеры трёх государств обязались бороться с террористами на сирийской территории. Кроме того, Москва, Анкара и Тегеран подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии, а также безопасности её соседей.

При этом Россия, Иран и Турция преследуют в Сирии разные интересы, отмечает издание. В то время как Москва и Тегеран поддерживают правительство Башара Асада, Анкара выступает на стороне отдельных повстанческих групп. В ходе встречи в Тегеране Реджеп Эрдоган заявил, что ожидает от РФ и Ирана поддержки в вопросе «борьбы с террористами». Турецкий лидер сослался на договор от 2019 года, заключённый между Турцией, Россией и США: по нему Вашингтон и Москва обязались помочь вытеснить курдские вооружённые формирования из сирийско-турецких приграничных районов. 

N-TV напоминает, что Реджеп Эрдоган ещё с конца мая угрожает начать военную операцию против курдских формирований в Сирии. Однако РФ и Иран высказались против подобных действий, отмечает издание. Президент Ирана Ибрахим Раиси подчеркнул, что единственный способ решить сирийский конфликт заключается в дипломатии, а военное вмешательство лишь усугубит ситуацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06.22 / Зять Беглова рассчитывает заполучить «Горскую» под застройку на ПМЭФ—2022

16.12.21 / Мнение: Дореволюционная индустриализация

26.06.21 / Подходит для любой длины: как сделать летний диагональный френч (советы и идеи)

21.09.21 / Идеальная вещь осени и безусловный тренд сезона: как вписать бриджи в свой гардероб

18.08.20 / “Твоей любимой”: дочь Ани Лорак снялась в ее новом клипе

21.12.20 / Жители Швеции избили журналиста, писавшего фейки о российской вакцине от коронавируса

22.04.22 / Создана система, способная хранить и высвобождать солнечную энергию

10.11.21 / Звезда “Родкома” актер Павел Савинков рассказал об отношении к Instagram и о новом сезоне сериала

07.02.21 / Явлинский осудил иностранных дипломатов за попытку оказать давление на суд по делу Навального

20.08.20 / Максим Марцинкевич (Тесак) вошёл в состав белорусского Координационного совета по передаче власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика