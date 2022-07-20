ЕС решил вести подготовку к первой зиме без газа из России

Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа, для чего страны сообщества могут в нынешнем и следующем году продлить работу своих атомных и угольных электростанций, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», – приводит его слова ТАСС.

В свою очередь заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях крайне высоких цен на газ впервые стала рентабельной.

Кроме того, Еврокомиссия считает «вероятным сценарием» полное отключение российского газа, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя план действий Еврокомиссии по газу.

«Чтобы пройти зиму, в ситуации полного отключения российского газа необходимо заполнить наши газохранилища, поэтому необходимо сократить потребление газа. Мы призываем страны ЕС сократить потребление на 15%, что является эквивалентом 40 млрд кубометров», – сказала она, отметив, что «газохранилища в странах ЕС сейчас заполнены на 62%», но «поток российского газа в ЕС составляет не более одной трети от показателей [июля] прошлого года».

Также в опубликованном в среду плане действий Еврокомиссии по подготовке к прекращению поставок российского газа говорится, что «новое законодательство ставит цель для всех стран-членов сократить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года. Страны до конца сентября должны представить планы добровольного сокращения газа».

Еврокомиссия ожидает, что цены на газ останутся высокими, однако сокращение его потребления может исправить ситуацию.

Австрия уже заявила, что вся Европа столкнется со сложной ситуацией в случае, если поставки газа по трубопроводу «Северный поток» не будут восстановлены после плановых работ.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из РФ и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке 2».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.

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