Грузия раскритиковала завершающего миссию постпреда ЕС в Тбилиси
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Власти Грузии обвинили завершающего миссию в стране постпреда ЕС Карла Хартцеля в срыве сотрудничества Тбилиси с Брюсселем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«К сожалению, Карл Хартцель играл только негативную роль во взаимоотношениях Евросоюза и Грузии», – сообщил в среду председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
«По разным причинам в течение всего этого периода, в том числе из-за того, что мы подали заявку на получение статуса страны-кандидата на членство в ЕС, мы воздерживались говорить о нем (о постпреде), – сказал он. – Сейчас он завершает миссию, мы можем откровенно сказать, что Хартцель играл только негативную роль. Это очень плохо».
«Мы надеемся, что следующий посол Евросоюза будет действовать иначе», – сообщил Ираклий Кобахидзе.
Саммита ЕС в июне присвоил Украине и Молдове, в отличие от Грузии, статус страны-кандидата.
Грузия получила «европейскую перспективу».
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