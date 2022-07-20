Грузия раскритиковала завершающего миссию постпреда ЕС в Тбилиси

Власти Грузии обвинили завершающего миссию в стране постпреда ЕС Карла Хартцеля в срыве сотрудничества Тбилиси с Брюсселем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«К сожалению, Карл Хартцель играл только негативную роль во взаимоотношениях Евросоюза и Грузии», – сообщил в среду председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«По разным причинам в течение всего этого периода, в том числе из-за того, что мы подали заявку на получение статуса страны-кандидата на членство в ЕС, мы воздерживались говорить о нем (о постпреде), – сказал он. – Сейчас он завершает миссию, мы можем откровенно сказать, что Хартцель играл только негативную роль. Это очень плохо».

«Мы надеемся, что следующий посол Евросоюза будет действовать иначе», – сообщил Ираклий Кобахидзе.

Саммита ЕС в июне присвоил Украине и Молдове, в отличие от Грузии, статус страны-кандидата.

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