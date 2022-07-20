В МВД отказались связывать уменьшение числа телефонных мошенничеств с СВО

Уменьшение количества звонков от телефонных мошенничеств в стране не имеет отношения к спецоперации на Украине, сообщила врио начальника второго отдела организации расследования дистанционных хищений управления ведомственного и процессуального контроля следственного департамента МВД Юлия Меньщикова.

«Рост преступности в настоящее время, он действительно снизился: количество совершенных звонков снизилось не в связи с тем, что началась военная операция на Украине, а просто в связи с тем, что на настоящее время структура МВД настроена на борьбу с такими преступлениями», – цитирует Меньщикову РИА «Новости».

Ведомство начало принимать все необходимые меры и методы, включая профилактические, благодаря этому число таких преступлений и сократилось.

Ранее в Бердянске раскрыли сеть колл-центров мошенников, в которой были данные 20 млн россиян. В Сбербанке заявили, что сеть поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.

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