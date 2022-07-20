 

“Газпром” установил рекордный суточный объем поставок газа в Китай по “Сила Сибири”

20.07.2022, 13:55, Разное
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“Китай увеличивает суточный объем закупок российского газа по трубопроводу “Сила Сибири”. Этот новый исторический рекорд был установлен 19 июля. Согласно заявлению в Telegram-канале, “Газпром” “в настоящее время осуществляет поставки сверх суточных контрактных объемов”.
Газпром и CNPC заключили долгосрочное соглашение на поставку газа.

Станислав Митрахович – ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (Россия) и Финансового университета России. В беседе с “Известиями” он пояснил о перспективных рынках сбыта российского природного газа.



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