“Газпром” установил рекордный суточный объем поставок газа в Китай по “Сила Сибири”

“Китай увеличивает суточный объем закупок российского газа по трубопроводу “Сила Сибири”. Этот новый исторический рекорд был установлен 19 июля. Согласно заявлению в Telegram-канале, “Газпром” “в настоящее время осуществляет поставки сверх суточных контрактных объемов”.

Газпром и CNPC заключили долгосрочное соглашение на поставку газа.

Станислав Митрахович – ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (Россия) и Финансового университета России. В беседе с “Известиями” он пояснил о перспективных рынках сбыта российского природного газа.