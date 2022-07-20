Центральный банк предложил временно запретить доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным акциям
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РБК утверждает, что доступ к сделкам смогут получить только квалифицированные инвесторы.
Порог активов, необходимых для получения этого статуса, был повышен Центробанком с 6 млн до 3 млн рублей.
Регулятор объяснил это “санкционными рисками”, которые могут привести к увеличению объема невостребованных активов для розничных инвесторов.
Американский инвестор Джим Роджерс ранее признал, что существует вероятность рецессии в экономике большинства стран, начиная с 2023 года.
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