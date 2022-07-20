 

Найдены гены, связанные с язвой кишечника

20.07.2022, 13:50, Разное
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Специалисты из РФ и их коллеги из Саудовской Аравии обнаружили взаимосвязь между генами протеолитических ферментов и язвой двенадцатиперстной кишки. Свое исследование они подробно описали в журнале Journal of King Saud University – Science.

Около 10% всего населения планеты страдают от этого заболевания. Развитие может спровоцировать заражение бактериями Helicobacter pylori. Также способствуют возникновению патологии вредные привычки и вредная пища.

Новое исследование продемонстрировало, что гены также могут увеличить риск развития язвы двенадцатиперстной кишки. Были определены конкретные биологические маркеры, которые на это указывают. Эти данные помогут создать эффективные методы терапии и профилактики патологии.



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