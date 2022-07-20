 

Почему льняные платья – лучший выбор для лета: актуальные модели сезона и секреты выбора для делового и повседневного образа

20.07.2022, 13:40, Разное
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Летом 2022 года самым настоящим трендом являются льняные платья. Лен придает требуемую прохладу телу, так как является легкой и дышащей тканью. Кроме того, такой наряд не заставляет слишком сильно потеть, так как не прилипает плотно к телу.

Это гипоаллергенный материал, который приятный на ощупь и отличается высокой износостойкостью. Вот несколько отличных моделей, которые стоит вписать в свой гардероб и которые сейчас в моде.

Почему лен хорошо подходит для лета

Преимущество этого материала заключается в том, что он очень нежный к коже, но при этом достаточно прочный.

Кроме того, лен создает красивый динамический эффект. Можно найти множество различных вариантов льняных платьев для лета, которые идеально подойдут для совершенно любого случая.

Офисный вариант

В последнее время льняные платья стали самой настоящей офисной классикой. Они отлично подходят для жарких дней.

Хорошо смотрится платье-футляр. Такой наряд отлично сочетается с босоножками, туфлями. Чтобы придать образу большую притягательность, стоит добавить украшения.

Стоит помнить о том, что для создания делового стиля лучше всего выбирать платья натуральных тонов.

Для офиса отлично подойдет платье на пуговицах с короткими рукавами, платье-рубашка. Такой наряд помогает создать летний офисный образ.

Можно надеть такое платье на шопинг или просто использовать его для повседневной носки. Хорошо сочетается такая одежда с кроссовками или тканевыми мокасинами.

Наряды для гостей на свадьбу

Свадебный сезон уже начался, и каждая женщина ищет для себя подходящий предмет гардероба, чтобы выглядеть просто превосходно на торжестве. Льняные вечерние платья являются самым настоящим хитом в 2022 году.

Чем свободнее и просторнее будет наряд, тем лучше. Подружке невесты нужно согласовать выбор наряда с самой невестой.

Просто гостье, приглашенной на торжество, нужно избегать слишком смелых и ярких цветов. Стоит выбирать льняное платье желтого, фиолетового, розового цвета, оттенка охры и морской волны.

Хорошим вариантом будет льняной комбинезон с пуговицами и бантом. Это красивый и удобный наряд для летней свадьбы.

Хорошим вариантом станут комплекты, состоящие из двух частей. Это будет юбка миди и топ. Такой наряд смотрится воздушно и элегантно, а также он удобный в носке.

Хорошо сочетается все это с белыми кроссовками или босоножками на невысоком каблуке.

Льняные свадебные платья

Современные свадебные платья изготавливаются из хлопка, кружева и льна. Отличным вариантом станет лен с вышивкой.

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Макси-платье с широкими рукавами и разрезом выглядит просто великолепно. Это просто отличный выбор для особого дня. Нужно просто добавить элегантную воздушную накидку и обувь на каблуках, чтобы выглядеть невероятно.

Платье-кимоно

Ранее такие предметы гардероба изготавливали из шифона или шелка. Однако со временем дизайнеры решили создавать платье-кимоно из льна.

Такой наряд может быть совершенно любой длины. Благодаря свободному покрою можно легко скрыть несовершенства фигуры, именно поэтому такое платье хорошо подходит как стройным девушкам, так и дамам с формами.

Этот наряд хорошо смотрится с сандалиями, босоножками, белыми кроссовками.

Платье прямого покроя

Это наиболее востребованный вариант среди большинства женщин. Наряд не обтягивает тело и позволяет с легкостью создать модный образ.

Хорошо смотрится платье прямого покроя в совершенно любой длине. С моделями миди стоит носить балетки или босоножки на каблуках. С короткими моделями желательно надевать обувь на плоском ходу.

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Льняной костюм-двойка

Этот наряд, который состоит из укороченного топа и юбки-миди, является хорошим решением. Такая одежда хорошо подойдет для коктейльной вечеринки.

Льняной сарафан

Это самый настоящий хит летнего сезона. Модель является довольно практичной, так как сарафан можно надевать для особого случая и носить как повседневную одежду. Дополнить наряд можно стильной шляпой, очками или сумочкой.

Платье-рубашка

Этим летом стоит носить платье из льна, выполненное в виде рубашки. Это универсальный и практичный наряд, который выглядит ярко и красиво. Стоит правильно подобрать длину одежды, обувь и аксессуары.

Платье в полоску

Женщинам с пышными формами стоит обратить внимание на льняное платье в полоску. Вертикальные линии помогают вытянуть силуэт и визуально стройнят.

Платье в клетку

Это самый настоящий тренд лета 2022 года. Благодаря разнообразию фасонов можно легко подобрать для себя идеальный вариант этого наряда.



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