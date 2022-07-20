 

Паприка полна антиоксидантов, а гранат сохраняет коллаген: пять продуктов «пищевого ботокса» для женщин 40+

20.07.2022, 13:40, Разное
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Многие женщины стараются максимально отсрочить появление морщин. Однако они естественным образом появляются с возрастом. Помимо использования солнцезащитных кремов и антивозрастных средств, отличным средством против старения может стать так называемый пищевой ботокс.

Продукты для здоровья кожи

Морщины являются естественным признаком старения организма. Время, когда они начинают появляться, зависит от генетики, воздействия окружающей среды и общего состояния здоровья. Повышенное давление, недостаток сна, частые стрессы, курение и богатый рафинированными углеводами рацион – все это только приближает морщины на лице.

Ни для кого не секрет, что питание имеет важное значение для здоровья. После определенного возраста ему нужно уделять еще больше внимание, ведь пищеварение замедляется, меняется работа гормональной системы, снижается выработка коллагена. Все эти процессы в первую очередь отражаются на состоянии кожи.

Если ежедневный рацион богат антиоксидантами, питательными веществами и полезными жирами, свежесть кожи может сохраняться дольше. По мнению специалистов, одним из самых эффективных способов предотвращения глубоких морщин является здоровый образ жизни. Он подразумевает не только регулярные физические упражнения и контроль стресса, но и сбалансированное питание. Перечисленные в сегодняшней статье продукты питают кожу изнутри. Поэтому их желательно включить в свое ежедневное меню.

Паприка

Красный перец богат антиоксидантами, защищающими клетки от раннего старения. Кроме того, в нем много витамина С, отвечающего за поддержание иммунной системы и увеличенную продукцию коллагена. Он содержит каротиноиды, которые обладают противовоспалительными свойствами и защищают кожу от старения, которое наступает вследствие воздействия уф-излучения.

Черника

Черника — одна из самых полезных ягод с высоким содержанием антиоксидантов. Ее можно смело есть даже людям с диабетом. Черника обеспечивает полноценную работу мозга и хорошую память. В ней есть сильный антиоксидант антоцианин, который помогает защитить кожу от преждевременного старения.

Авокадо

Сегодня это самый популярный суперфуд. Его добавляют в салаты, на бутерброды или просто едят в сыром виде. Авокадо богато жирными кислотами. При его регулярном употреблении кожа лица разглаживается, приобретает свежий вид. Оно содержит много питательных веществ и витаминов (А, В, С, Е, К), которые могут отсрочить первые признаки старения.

Гранат

Гранат издавна считается целебным фруктом. Его сок известен своими гипотензивными свойствами. В гранате высокое содержание витамина С. Он также имеет в своем составе соединение под названием пуникалагин, которое способствует сохранению коллагена в коже.

Кресс-салат

Кресс-салат популярное в нашей стране зеленое лиственное растение. Его калорийность крайне низкая, но он полон питательных веществ. Витамины А, С и К обеспечивают антиоксидантный эффект.

Помимо кожи, он благотворно влияет на здоровье иммунной системы и сердца, эффективно снижает уровень холестерина. Кресс-салат можно добавлять в салаты и на бутерброды, но особенно вкусен он в овощном супе.



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