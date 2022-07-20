Сибирскими учёными разоблачён многолетний фейк об адмирале Колчаке

В Омске нашли недостающую часть знаменитой фразы «Не трогайте артистов, проституток и кучеров – они служат любой власти».

Это изречение действительно принадлежит выдающемуся военному и государственному деятелю Александру Колчаку, но со временем – намеренно или нет – оно было сильно сокращено, что привело к недопустимому искажению смысла.

Преподаватели и студенты исторического факультета Омского университета обнаружили в архивах документ, в котором слова Александра Васильевича записаны дословно.

– Прочитав его, начинаешь ещё больше уважать легендарного российского учёного и политика – за его глубокое знание родной страны и народа, а также умение ёмко и лаконично выражать свои мысли, – комментирует находку один из колумнистов журнала «Русская словесность».

Полностью знаменитый афоризм звучал следующим образом:

– Не трогайте артистов, механиков, зубных техников, историков, журналистов, рыбаков, лесников, бухгалтеров, плотогонов, физиологов, вышибал, страховых агентов, почтальонов, гитарных мастеров, нянь, сметчиков, диспетчеров, администраторов, егерей, трубочистов, агрономов, жокеев, сапожников, кассиров, священнослужителей, художников, водолазов, свинопасов, шутов, скоморохов, барменов, редакторов, пианистов, косторезов, стекольщиков, ветеринаров, крупье, лесорубов, учёных, лингвистов, бондарей, машинистов, чистильщиков обуви, биндюжников, телефонисток, музыкантов, букмекеров, поваров, натурщиков, аудиторов, детективов, учителей, врачей, парашютистов, трактористов, аукционистов, пекарей, скрипичных мастеров, переводчиков, биржевых маклеров, горничных, дворников, плакальщиц, столяров, герольдов, поводырей, архивистов, гидов, психологов, радистов, садовников, ихтиологов, секретарей, сторожей, пастухов, скорняков, горшечников, писателей, спасателей на воде, квасников, стилистов, чабанов, печников, мальчиков на побегушках, стригалей, гардеробмейстеров, счетоводов, татуировщиков, носильщиков, мясников, лифтёров, тюремных надзирателей, углежогов, критиков, цирюльников, плотников, часовщиков, экономистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти.

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