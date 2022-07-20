Украинские военные почти полностью покинули Северск
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Военнослужащие Украины практически полностью покинули Северск, но все еще продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре города, сообщил в эфире Первого канала офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Военнослужащих украинской армии практически не осталось в этом населенном пункте. <…> Они находятся в большей степени на второй линии обороны. Они отошли немного от этого населенного пункта и продолжают наносить удары по нашим военнослужащим и по гражданской инфраструктуре данного населенного пункта», – передает ТАСС слова Марочко.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Северск находится под оперативном контролем сил ЛНР.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет