В Госдуме опровергли введение апартаментов под действие Жилищного кодекса

Апартаменты не планируется приравнивать к жилью и приводить их под действие Жилищного кодекса, сообщил глава думского комитета по строительству Сергей Пахомов.

«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость… Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК», – цитирует Пахомова РИА «Новости».

Он отметил, что есть задумка вывести апартаменты в отдельную категорию для уменьшения налогов. При этом предлагается определять ставки региональным властям.

Депутат пояснил, что нужно решить вопрос по уменьшению налогов на этот вид недвижимости и уменьшению стоимости коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что в законопроекте о легализации статуса апартаментов, разработанном в Совете Федерации, предлагается называть их жилыми помещениями «второго класса» с отдельным правовым регулированием. При этом в Совфеде заверили, что строительство начатых проектов апартаментов остановлено не будет после того, как в законодательстве будет урегулирован статус таких объектов.

В апреле 2021 года законопроект был внесен в Госдуму.

—