В Госдуме опровергли введение апартаментов под действие Жилищного кодекса
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Апартаменты не планируется приравнивать к жилью и приводить их под действие Жилищного кодекса, сообщил глава думского комитета по строительству Сергей Пахомов.
«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость… Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК», – цитирует Пахомова РИА «Новости».
Он отметил, что есть задумка вывести апартаменты в отдельную категорию для уменьшения налогов. При этом предлагается определять ставки региональным властям.
Депутат пояснил, что нужно решить вопрос по уменьшению налогов на этот вид недвижимости и уменьшению стоимости коммунальных услуг.
Ранее сообщалось, что в законопроекте о легализации статуса апартаментов, разработанном в Совете Федерации, предлагается называть их жилыми помещениями «второго класса» с отдельным правовым регулированием. При этом в Совфеде заверили, что строительство начатых проектов апартаментов остановлено не будет после того, как в законодательстве будет урегулирован статус таких объектов.
В апреле 2021 года законопроект был внесен в Госдуму.
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