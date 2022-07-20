Издержки, связанные с украинским конфликтом, стали испытанием для европейских лидеров

Экономические последствия украинского конфликта стали испытанием для европейских лидеров, пишет The Guardian. При этом, как отмечает издание, нынешняя непростая для Европы ситуация вполне может стать гораздо хуже.



AP

Издержки, возникшие в связи с украинским конфликтом, стали испытанием для европейских лидеров, и всё может стать ещё хуже, пишет The Guardian.

Отчаянные усилия Италии по предотвращению падения правительства Марио Драги — это лишь очередная политическая огненная буря в Европе, ставшая для Запада «путинским испытанием на выносливость».

Итальянский министр иностранных дел Луиджи ди Майо высказал мнение, что именно Путин будет праздновать падение ещё одного западного правительства, если Драги не переживёт намеченное на среду голосование по вотуму доверия в парламенте.

Идея о назревающем народном восстании против антироссийских санкций Запада, безусловно, хорошо согласуется с основным ощущением Путина о том, что время и экономика на его стороне, поскольку санкции наносят больше ущерба европейским потребителям, чем российским.

Президент РФ ощущает, что для политиков растущие цены на топливо — это самое смертоносное из макроэкономических потрясений, поскольку они стимулируют инфляцию и замедляют экономический рост, говорится в статье.

Но пока ещё рано делать окончательные выводы о масштабах потенциального негативного воздействия на европейские выборы. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, например, гневно пожаловался на то, что рост цен без каких-либо доказательств приписывается санкциям Евросоюза.

О тех, кто критикует ограничительные меры, введённые Брюсселем, он заявил следующее: «Разве у них нет глаз? Графики не смотрят? Разве они не учитывают цифры и факты?»

Во Франции позиции Эммануэля Макрона ослабли, поскольку он уступил большинство мест в парламенте партиям, более симпатизирующим Путину.

В Эстонии премьер-министру Кае Каллас, яростно настроенной против Путина, всё же удалось сохранить за собой премьерский пост после того, как на прошлой неделе её предыдущее коалиционное правительство распалось из-за споров, связанных с уровнем инфляции в стране, составившим 19%, что стало самым высоким показателем в еврозоне. При этом цены на электроэнергию в Эстонии находятся на рекордно высоком уровне: на прошлой неделе они в среднем были на уровне €300 за мегаватт-час.

Политик, который в последнее время показал лучшие результаты на выборах, — это, вероятно, Виктор Орбан, самый большой союзник Путина в Европе. И Орбан гордится этим. Как заявил венгерский премьер, сначала он считал, что европейские политики просто «выстрелили себе в ногу», но теперь ясно, что это был выстрел в лёгкие европейской экономики, которая повсюду борется за воздух.



При этом, как отмечает The Guardian, ситуация может стать ещё хуже – гораздо хуже. В среду, помимо вопроса политического выживания Драги в Италии, ЕС должен будет решить, сможет ли он договориться о механизме солидарности на тот случай, если запасы российского газа этой зимой иссякнут.



Намерения Путина на этом фронте станут ясны в четверг, когда российская компания «Газпром» примет решение о возобновлении поставок в Европу после того, как закончится ежегодный плановый перерыв на техническое обслуживание газопровода «Северный поток — 1». Но уже имеются «зловещие знаки», отмечает издание.

Так, «Газпром» в частном письме потребителям газа заявил, что не может гарантировать поставки голубого топлива, сославшись на форс-мажор.

Россия уже прекратила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды и ограничила поставки ещё восьми странам. Испанская Enagas заявила, что испанцам не стоит опасаться прекращения подачи топлива из России, поскольку она может получить доступ к газу из других мест.



И именно тут, как указывает британское издание, кроются риски для России. Она может пойти ва-банк и попытаться подорвать решимость ЕС этой зимой, перекрыв подачу энергоресурсов в как можно большее количество европейских стран.

«Но у Путина будет только один шанс, и если он потерпит неудачу, а запасы Европы будут достаточно большими, чтобы дожить до следующего лета, Запад окажется на грани освобождения от своей зависимости от российского газа. Путин навсегда разрушит главный источник доходов РФ и крупнейший экспортный рынок газа», — пишет The Guardian.