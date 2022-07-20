 

Дети и подростки менее восприимчивы к COVID-19 — новое исследование

20.07.2022, 12:50, Разное
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После начала пандемии во многих странах были приняты меры по сдерживанию распространения SARS-CoV-2. Предполагалось, что дети и подростки активно распространяют вирус, хотя сами болеют легче, чем взрослые. Поэтому были введены регулярные тестирования и даже закрытие школ и детских садов. 

При этом социальная изоляция влияет на психическое здоровье подрастающего поколения, повышая риск депрессии и тревоги. То есть существует острая необходимость в высокоэффективных и наименее ограничительных мерах безопасности, чтобы сбалансировать сдерживание пандемии COVID-19 и психическое здоровье и образование детей.

В новом предварительном исследовании ученые оценили скорость передачи вируса в домохозяйствах. К участию в нем были приглашены 300 семей, у которых был хотя бы один задокументированный случай COVID-19. У всех членов этих семей были собраны образцы крови и получены данные о демографии, тестировании на COVID-19, истории предшествующей инфекции, мерах, принятых во время карантина, и текущем состоянии здоровья.

По результатам исследования, более 61% членов домохозяйства были серопозитивными после заражения внутри домохозяйства, что выше, чем предыдущие оценки на январь 2021 года. Тем не менее, уровень заболеваемости был одинаковым среди детей и взрослых. Большинство инфекций SARS-CoV-2 были занесены в домохозяйство взрослыми, а не детьми или подростками, учитывая, что только 16,3% индексных случаев были у людей в возрасте < 18 лет.

Таким образом, исследование показало, что более молодые люди (< 18 лет) легче переносят болезнь и менее восприимчивы к инфекции, с более низкими шансами передачи инфекции членам семьи. Авторы предположили, что борьба с пандемией должна быть сосредоточена больше на взрослых, чем на подростках и детях.



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