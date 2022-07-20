Откажитесь от жирной, острой пищи и пейте чай с шалфеем: простые способы борьбы с потливостью на лице

Потливость на лице – вполне нормальная реакция организма. Она усиливается, когда очень жарко или при занятиях спортом. В повседневной жизни повышенная потливость на лице может доставлять дискомфорт и даже раздражать. Как с ней можно справиться без особого труда? Далее в статье представлены популярные способы борьбы.

Меняем уход

В первую очередь при повышенной потливости нужно уделить внимание уходу за лицом:

Старайтесь избегать жирных кремов и сывороток. Вместо этого выбирайте легкие текстуры с низким содержанием жира. Аналогичной стратегии стоит придерживаться, когда дело доходит до макияжа. Специалисты рекомендуют отказаться от плотных тональных кремов, ведь они закупоривают поры и не позволяют коже дышать. Предпочтение стоит отдавать легким текстурам, например BB- или CC-кремам. Консилер также можно использовать. Он не забивает поры и не провоцирует повышенное потоотделение. В течение дня можно распылять на лицо спрей на основе термальной воды. Это придаст эффект свежести, а макияж останется на месте до вечера. Такой спрей смывает пот с лица. Существуют специальные антиперспиранты для лица. Они останавливают обильное потоотделение. Видимый эффект сохраняется в течение нескольких дней. Поэтому нет необходимости наносить его часто. Не стоит бояться побочных эффектов от такого средства, о которых многие рассказывают. Все дело в том, что поглощение солей алюминия через кожу маловероятно. Они также поступают в наш организм вместе с продуктами питания. Если сравнить общее количество, то в случае антиперспирантов эта цифра окажется ничтожно мала.

Все внимание рациону

Избавиться от чрезмерной потливости на лице можно, потребуется скорректировать ежедневный рацион. Избегайте чрезмерно жирной и острой пищи, ведь она стимулирует потоотделение. С другой стороны, легкая и сбалансированная диета с большим количеством свежих фруктов, овощей и рыбы идеально подойдет для борьбы с проблемой.

Если вы сильно потеете, нужно пересмотреть свой питьевой режим. Пить рекомендуется не менее 2 л воды в день, желательно комнатной температуры. Употребление достаточного количества жидкости, в свою очередь, уменьшит потоотделение.

Пейте чай с шалфеем. Этот напиток обладает чудодейственным эффектом снижения потоотделения. Заварите чай с шалфеем утром и пейте в течение всего дня.

Вместо заключения

Если у вас наблюдается повышенное потоотделение на лице, следует обратиться к врачу, чтобы исключить более серьезные причины. Прием некоторых лекарств также может сопровождаться обильным потоотделением. Отказ от них быстро исправляет ситуацию.