Предпочтение стилю smoky eye и пухлые губы спокойных тонов: четыре тенденции красоты на вторую половину 2022 года

Максимально естественный макияж становится все более популярным и его выбирают для себя многие знаменитости. Ожидается то, что в 2022 году в моду снова вернутся некоторые интересные бьюти-тренды.

В этом году в тренде будет нежный естественный макияж с гладкой и здоровой кожей. Дни тяжелого мейк-апа, такого как неестественная маска, уже давно прошли. Вот несколько модных и популярных тенденций.

Дымчатый макияж глаз

Многие знаменитости предпочитают крутой и соблазнительный макияж глаз. Для создания такого мейк-апа визажисты используют несколько слоев цвета, придавая взгляду особую глубину и притягательность.

Однако если нет опыта в создании такого макияжа, то можно легко совершить ошибку. Чтобы проверить то, насколько правильно выполнен мейк-ап, нужно просто попробовать сделать несколько фотографий при различных условиях освещения, в частности, таких как естественный свет, искусственный, вспышка.

Смоки-айс идеально подходит как для повседневного макияжа, так и для любого торжественного случая, чтобы придать образу больше яркости и притягательности.

Полные и соблазнительные губы

Вместо матовой помады стоит выбирать блески нежных оттенков. Они помогут сделать губы более полными и соблазнительными.

Блеск помогает создать тонкий и легкий эффект. Все это выглядит максимально естественно и полностью отвечает современным трендам макияжа. Блеск для губ помогает сделать создаваемый образ достаточно нежным и романтичным.

Густые брови

Наряду с тенденцией естественного макияжа, большой популярностью снова пользуются густые брови. Это модный и яркий стиль. Естественные брови помогают сделать глаза более выразительными и гармонично сочетаются с нежно накрашенными губами. Важно подчеркнуть красоту бровей.

Это именно та тенденция, которая будет популярной еще длительное время. Поэтому, можно делать себе густые и естественные брови.

Гладкая кожа

Для создания идеального макияжа стоит использовать 2-3 слоя тонального крема разной текстуры.

Чтобы тональная основа проникала в кожу естественным образом, визажисты рекомендуют выбирать средство с не слишком высокой степенью покрытия, но достаточным для того, чтобы можно было скрыть различные недостатки на кожных покровах.

Затем в области на лице, где присутствует покраснение нужно немного втереть консилер.

Это базовый слой, который просто идеально подойдет для особых случаев, например, торжества или фотосъемки. Такой макияж помогает сделать образ более привлекательным и эффектным.