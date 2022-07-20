В США назвали приоритетом НАТО наращивание поставок РСЗО HIMARS Киеву

Страны НАТО в ближайшие месяцы намерены нарастить поставки Украине ракетных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, «Хаймарс»), чтобы закрепить «успехи» украинских военных, сообщили американские СМИ.

Как пишет The Washigton Post, етом и осенью приоритетной задачей НАТО будет поставка большего числа этих ракет для «закрепления недавнего успеха», говорится в материале издания. По словам европейского чиновника, официальные лица в США и Европе хотят, чтобы оборонные компании ускорили производство оружия, передает ТАСС.

Как отмечает газета, американское министерство обороны ранее опасалось поставлять Киеву HIMARS из-за неуверенности в том, что украинцы могут применять такого вида вооружения в бою. Теперь, пишет издание, Пентагон убежден, и, по словам представителя ведомства, оружие смогло оказать «значительное влияние» на происходящее на передовой.

Кроме оружейной тематики, газета пишет о ситуации вокруг обучения украинских военных. Так, отмечает она, Британия намерена каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских военнослужащих, а другие страны Запада потенциально могут еще больше.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.

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