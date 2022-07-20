В Сочи не подтвердили данные о массовой гибели людей из-за наркотиков

Сочинские следователи не получали сведений о якобы массовой гибели из-за наркотиков, сообщили в региональном следственном управлении СК. По данным мэрии города, публикуемое видео об этом в соцсетях является дезинформацией.

В соцсетях опубликовали видео, в котором утверждалось, что в Адлерском районе Сочи из-за наркотиков погибли 25 человек, по этим данным, наркоторговцы перепутали мефедрон с героином, передает РИА «Новости».

«Сообщений о якобы массовой гибели 25 человек в Сочи в результате употребления запрещенных веществ в следственные отделы города Сочи СКР по краю не поступало», – сообщили в региональном СУ СК.

В администрации Сочи пояснили, что видео является дезинформацией.

«Это фейк. По данным городской скорой помощи, никаких обращений по поводу массовых наркотических и алкогольных опьянений на курорте за последние сутки не зафиксировано», – указали в мэрии.

В феврале 2020 года в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии метро пранкер Кароматулло Джаборов упал, изображая приступ. Его приятели начали кричать, что у него вирус, провоцируя панику у пассажиров. Позже ролик с инцидентом опубликовали в Сети.

Московский метрополитен решил обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в московском метро. Разыгрывавшего пранки мужчину арестовали 10 февраля. В 2021 году его приговорили к четырем годам колонии общего режима.

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