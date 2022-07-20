Что портит симпатичную женщину? – Личное мнение

У меня есть очень красивая подруга. Блондинка с широкой улыбкой, глядя на которую самой хочется улыбнуться.



Фото: istockphoto.com

Не знаю, как сказать ей, чтобы перестала носить очки. У Вики их — сто пар на разные случаи жизни, и они ей, как и любой привлекательной и молодой ещё женщине, не идут.

Нет, я понимаю, если ты — с перекошенным от природы параллелепипедом огромного лица. На ту хоть напяль очки, хоть сними их: ни лучше, ни хуже не будет. Просто потому, что хуже там — некуда.

Но если ты симпатичная, зачем отвлекать внимание от лица какой-то чужеродной конструкцией?

Смотрите, как хорошо без очков девушке с первой фотографии.



Фото: istockphoto.com

И в очках она, понятное дело, не урод, а вполне приятная женщина. Но ведь без них-то — настоящая красавица!

Зачем сознательно понижать собственную привлекательность окулярами? Какой в этом сакральный смысл?

Хотите видеть хорошо — носите линзы. Хотите быть стильными — причёску смените, а не цепляйте на нос пластмассу или титан.

Женщина — особенно средних или около средних лет — в очках всегда выглядит старше, чем без очков. Это моё стойкое убеждение, подкреплённое рядом опросов.

Опрашиваемым показывали фотографии людей в очках и без и просили определить возраст. Так вот очки добавляют от 3 до 5 лет. Именно поэтому я их не ношу.

Я ношу линзы. В последнее время подсела на южнокорейские.

Южная Корея — это ведь не только один из мировых лидеров в сфере косметики, о чём я вам сто раз рассказывала, но и в области медицины, и товаров для здоровья.

Вы, например, в курсе, что по эффективности лечения раковых заболеваний эта страна делит пальму первенства с Израилем и Германией?

В изготовлении контактных линз умные корейцы применяют и самое передовое оборудование, и инновационные разработки. И то, и другое по качеству не уступает западным аналогам.

Я искренне не понимаю, зачем симпатичные женщины носят очки и почему большинство россиян упорно продолжают переплачивать за устаревшие, но такие привычные западные линзы, которые когда-то давно посоветовал продавец линз в салоне?

Вот смотрите: упаковка однодневок (90 штук) линз ADRIA от крупнейшего южнокорейского производителя Interojo стоит 3’550 рублей. Аналогичный комплект популярных линз ежедневной замены западного бренда обойдётся почти на 60% дороже: 5’500 рублей. А в год за линзы вы переплачиваете около 15’000 р. Сомнительное расточительство.

То же самое — с упаковками по 30 штук: коробочка с топовыми западными «однодневками» стоит 2’200 рублей, ADRIA — всего 1’350 рублей.

А здесь переплата за «запад» будет ещё больше.

Чувствую ли я разницу между западными и корейскими линзами? Да, и она — в пользу корейцев.

Линзы ADRIA — такие же прозрачные, мягкие и дышащие, как и линзы западных брендов, но при этом — не менее технологичные.

В них есть фишки, которые встречаются далеко не во всех западных линзах. Например, HD-зрение. В ADRIA чётко видно не только по центру, но и на периферии зрения. В тёмное время суток фары встречных автомобилей практически не слепят.

Также в АDRIA реализована система двойного увлажнения. Гиалуроновая кислота удерживает влагу, а специальный агент стабилизирует состав слёзной плёнки. Это инновационное сочетание помогает даже моим глазам, которые с утра до ночи пялятся в монитор, не уставать в линзах.

Третье преимущество «корейцев» — защита от ультрафиолета. Не только кожа страдает от вредного излучения, но и глаза тоже: возрастает риск появления катаракты, ухудшается цветовое зрение. При этом далеко не все из продаваемых у нас линз западных брендов от УФ-излучения хоть как-то защищают.

В общем, не знаю, чего вы ждёте и почему до сих пор носите очки или устаревшие линзы.

Для комфортного перехода на корейские линзы можете использовать тестер-бокс ADRIA. Стоит всего 700 рублей. Включает в себя:

– линзы ежедневной и ежемесячной замены,

– раствор для линз,

– контейнер в форме чёрной кошечки,

– влажные салфетки для рук.

Вы сможете протестировать разные модели линз и выбрать наиболее комфортные. Очень достойный, человечный подход по отношению к потребителю, я считаю. Стратегия «вин-вин» в полной мере!

Тестовый набор выходит на 35% дешевле, чем если всё покупать по отдельности.

Линзы ADRIA продаются на Ozon и на Wildberries. А если заказать на официальном сайте, то по моему промокоду 302551 покупка обойдётся ещё и на 150 рублей дешевле.

Доставка — по всей России в течение 2 дней.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Как со зрением? Что носите для коррекции? Довольны? Как относитесь к очкам? Я, как вы уже поняли, ношу только солнцезащитные.

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