Мнение: Грета

19-летняя эко-активистка Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО. Она разместила на своей странице в Twitter пост с фотографией, где на плакатах было написано «Нет НАТО!».

Кроме того, Тунберг и ее единомышленники призвали защитить «свободный Курдистан». Таким образом они выступили против требования президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о сотрудничестве Швеции и Финляндии в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

Грете крупно не повезло: три года назад она не сходила со страниц, ее приглашали на самые разные встречи и самые высокие трибуны, но случился ковид, а затем в повестку ворвался российско-украинский конфликт. И она исчезла со сцены буквально на взлёте – на таком фоне экологическая повестка перестала быть актуальной.

Понятно, что стоящие за ней люди хотят отбить затраты и монетизировать раскрученный ресурс. Поэтому и начинаются неформатные заявления. Где «климатические изменения» и где НАТО и Швеция. Но нужно что-то делать, пока тебя не забыли.

По всей видимости, глобальный уровень – это уже для Греты недостижимая мечта. По всем законам жанра на ее место найдут кого-то другого. А она пытается застолбить за собой хотя бы национальный уровень, поэтому и шведская тематика.

Но то, что экология все равно будет востребована для продвижения пресловутой «новой нормальности», нет никаких сомнений.

Для перехода к «нормальности», для энергоперехода (который является ее составной частью) развитые страны должны будут решить крайне непростой вопрос: серьезно «опустить» жизненный уровень и уровень потребления «золотого миллиарда». Ресурс небесконечен, и он потребуется для перехода весь без остатка, а потому западный средний класс должен принять существенное снижение качества своей жизни, и даже уменьшиться (и существенно уменьшиться) количественно.

Для этого нужен крайне весомый стимул, которым является страх. Не просто страх, а ужас на уровне животного. Поэтому последние годы страх становится главным новостным поводом. Болезни, голод, война, нищета. Грета продвигала климатические кошмары, была их лицом. Но так случилось, что на какой-то момент в приоритете оказались другие виды жути, и экологические страсти на время отошли в сторону.

Увы для Греты, но вернуться в повестку ей будет невероятно сложно. Возвращение из забытья для публичного человека – это редкость. Проще найти нового и «раскрутить» его. Поэтому экологическая тематика никуда не девается, ее все равно будут продавливать, просто новыми лицами. А Грету списывают на заслуженную пенсию. Поэтому она ищет новое место в жизни.

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