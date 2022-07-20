 

В ремейке «Назад в будущее» Марти возвращается в 1992 год и покупает акции Amazon и Apple

20.07.2022, 11:32, Разное
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Недавно анонсированная перезагрузка классической научно-фантастической комедии 80-х «Назад в будущее», как сообщают западные СМИ, будет повествовать о подростке, который путешествует на 30 лет назад, в 1992-й год, и покупает акции Amazon и Apple.

В оригинальном «Назад в будущее» Марти МакФлая случайно отправили из 1985-го года в 1955-й. Ему предстоит соориентироваться в совершенно другом мире, чтобы вернуться в свой нынешний дом. В перезагрузке решили показать современного молодого человека, которого тоже перенесли на три десятка лет в прошлое.

Инсайдеры утверждают, что в недавно разработанном сценарии фильма-перезагрузки главный герой – антифашист и борец за социальную справедливость, который так надоедает своему гениальному дедушке-учёному, что тот заталкивает его в машину времени и отправляет «набираться ума». И действительно, со временем подросток понимает, что лучший сценарий дальнейших действий – разрушить блок возврата и купить акции Amazon и Apple. Сценаристы Боб Гейл и Роберт Земекис добавляют, что новый Марти найдет много привлекательных черт жизни в начале 1990-х, в том числе возможность легко получить ипотечный кредит.

– Марти будет рад жить в период времени, когда стихийные бедствия, связанные с изменением климата, ещё не стали обычным явлением, а стрельба в школах – не основная тема Good Morning America. Не то, чтобы стреляли меньше, просто это никого не удивляло, — объясняет Гейл.

Инсайдеры также утверждают, что руководители Universal Pictures разрывались между тем, дать ли зеленый свет фильму с бюджетом в 154 миллиона долларов или просто использовать эти деньги на разработку настоящей машины времени, чтобы самим вернуться в 1992 год, однако затем узнали, что в такую сумму обойдётся один только её дизайн.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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