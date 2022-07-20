Telegraph – «помогает обелить режим» — Джеки Чана раскритиковали за съёмки фильма в Сирии

Решение Джеки Чана поставить новую кинокартину в пригороде Дамаска встретило широкое осуждение со стороны правозащитников и журналистов. По их мнению, знаменитый китайский актёр способствует «нормализации» сирийского правительства и убеждению, что в стране уже достаточно безопасно, пишет The Daily Telegraph.



AP

Джеки Чан подвергся осуждению за то, что он «помогает нормализовать» правительство Башара Асада. Всё потому, что китайский актёр решил использовать город Аль-Хаджар аль-Асвад, который находится вблизи Дамаска, в качестве декораций для своего нового блокбастера, пишет The Daily Telegraph.

По утверждению издания, «сирийский режим» бомбил это поселение в начале войны. Затем, отбив его у «Исламского государства»* в 2018 году, армия Асада «оставила сплошные руины», превратив аль-Хаджар аль-Асвад в город-призрак.

Чан выступает исполнительным продюсером фильма Home Operation (Операция «Родина»). В нём рассказывается о том, как КНР эвакуировала своих граждан в 2015 году после начала вооружённого конфликта в Йемене. По словам китайских властей, это была первая подобная операция, которая стала крупной победой для Пекина, поясняет The Daily Telegraph.

Йемен, в котором продолжается война, оказался слишком опасным для съёмок, которыми

занимаются китайская и эмиратская компании. Поднебесная входит в число немногих стран, которые сохранили хорошие отношения с Дамаском, а ОАЭ с прошлого года пытается восстановить связи «изолированного» сирийского правительства с остальным арабским миром, подчёркивается в статье.

Между тем предположения кинопродюсеров о том, что в Сирии достаточно безопасно, встретили широкое недовольство со стороны правозащитников, журналистов, аналитиков и представителей ООН. Некоторые принялись обвинять китайскую компанию и самого Джеки Чана в том, что они помогают «обелять преступления» правительства Асада.

«Как мне смотреть на работу актёров, когда под землёй находятся настоящие люди?» — возмутился сирийский активист Абдул Кафи Аль-Хамад. По его словам, под завалами, где проходят съёмки, всё ещё находится «большое количество тел».

«Китайская компания и Джеки Чан… заботятся только о деньгах и не уважают сирийцев, которые потеряли свои дома, города, всё, что у них было, — предположил журналист Фаред Аль-Махул. — Режим Асада, соглашаясь на это (съёмки. — ИноТВ), смеётся над сирийцами, которых он убил и изгнал из своих домов, а теперь наживается на разрушенных им городах».

Использование Аль-Хаджар аль-Асвад в качестве места действия фильма о войне особенно болезненно для жителей этого района, учитывая количество людей, пропавших здесь без вести в 2012–2013 годах. Их семьи до сих пор не знают, «находятся ли они в тюрьмах Асада или стали жертвами возможных массовых убийств», обращает внимание издание.

На момент выхода статьи офис Джеки Чана не ответил на вопрос The Daily Telegraph о том, сколько кинокомпании заплатили «режиму Асада» за доступ к месту съёмок. По данным издания, сам актёр пока не планирует лично посетить Сирию.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.