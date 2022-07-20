Криптовалюта Stellar (XLM)

Установление консенсуса относительно действительности транзакций и бухгалтерской книги осуществляется с помощью протокола Stellar Consensus Protocol (SCP). Концептуальной основой для SCP является проблема византийских генералов – во время осады Константинополя (бывшей Византии) в 1453 году генералы османской армии столкнулись с проблемой необходимости согласования общей стратегии (атака или отступление) при осаде сильно укрепленного города без быстрой и надежной связи. К этому добавлялась сложность, связанная с тем, что неизвестное число генералов могло вынашивать предательские намерения. Применительно к техническим системам, таким как компьютерные сети, это означает, что участвующие узлы не могут определить, честно ли ведут себя другие участники или даже правильно ли они функционируют. Пока такие ошибки происходят спорадически и уравновешиваются подавляющим общим консенсусом, их можно компенсировать, но как только ошибок становится больше противовеса, могут произойти катастрофические сбои в системе.

Начиная с 1980-х годов, были разработаны различные решения для обеспечения византийской отказоустойчивости таких систем, то есть более или менее сильной устойчивости к таким византийским сбоям. Эти стратегии главным образом основывались либо на центральном элементе, который контролирует связь, либо на предположении, что ошибки возникают спорадически и поэтому остаются ниже определенного критического порога, либо на криптографических решениях, таких как блокчейн.

Разработчики Stellar используют подходы из существующих концепций и дорабатывают их в собственный протокол консенсуса, византийское соглашение, основу SCP. Основное новшество здесь заключается в том, что для каждой транзакции больше не нужно устанавливать консенсус путем голосования (кворум) во всей сети, а для подтверждения меньшей части, которую участник может свободно выбрать (так называемая кворумная часть). Ожидается, что со временем в сети появятся более надежные узлы, которые станут пересечениями различных кворумов и образуют так называемые кворумные пересечения – узлы на мета уровне относительного доверия, которые стабилизируют сеть даже против сильных отклонений и ошибок, таких как хакерские атаки.

Любой криптоинвестор может приобрести Stellar на выбранной криптобирже и инвестировать в нее свои средства, например на бирже AAX купить stellar lumens можно всего за 5 минут. XLM, токены системы, также играют небольшую, но значительную роль в обеспечении безопасности Stellar: за каждую транзакцию Stellar взимается комиссия в размере 0,00001 XLM (это одна стотысячная часть XLM). Хотя при обычных платежных операциях эта сумма практически ничтожна, в случае кластерных атак на сеть она складывается в значительные суммы. DDos-атаки, например, ботнетов, которые в остальном характеризуются тем, что не вызывают никаких затрат для атакующего в плане ресурсов или денег, в результате становятся гораздо менее вероятными.

Поэтому, для того чтобы иметь возможность сформировать прочную мета-сеть надежных кворумных пересечений, соответствующий контакт с надежными авторитетами в области финансовых услуг представляет для Stellar большой интерес. Но и в целом, разработчики ищут солидарности с крупными именами в бизнесе и технологиях. Проект получил особый импульс в конце 2017 года благодаря партнерству, в частности, с компанией IBM. Совместно с компанией технология Stellar будет создана как собственный блокчейн-проект для тестирования новых возможностей перевода денег между банками. Объявление о сотрудничестве с промышленным гигантом подняло цену Lumen до невообразимых высот за очень короткое время и принесло монете статус инсайдерской наводки в кругах инвесторов.

Как и в случае с Ripple, поразительная экономическая близость SDF, который на самом деле представляет себя как социальный проект, воспринимается в сообществе с определенной долей подозрения. Будучи некоммерческой организацией, Stellar, безусловно, зависит от финансово сильных партнеров, а лучших партнеров, чем IBM, для создания необходимой технической инфраструктуры, конечно, мало, но тот факт, что среди финансистов SDF назван не только Google, но и крупнейший в мире поставщик финансовых услуг BlackRock, мягко говоря, удивляет, учитывая цели проекта.