 

Выбраны безопасные маршруты для транспортировки судов с зерном в Черном море

20.07.2022, 10:37, Новости дня
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Механизм ООН по «зерновому вопросу» подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, которые уже определены, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«План ООН подразумевает формирование безопасных маршрутов судов. Мы понимаем, что для разминирования портов нужно время, но решать кризис надо в оперативном порядке, в этой связи, согласно предложению ООН, планируется создать безопасный морской коридор, маршруты, в территориях, которые безопасны, где нет мин», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом источник подчеркнул, что маршруты уже определены, однако отказался называть конкретные порты. «Это технические вопросы, которые еще согласуются. Все узнаете в итоговом документе», – сказал он.

По словам информатора, план ООН по решению зернового вопроса подразумевает разминирование черноморского побережья для вывода судов с зерном.

«Конечно же, этот вопрос есть, его решение необходимо, чтобы процесс был безопасным. Турция готова оказать любую помощь и содействие для этого процесса, неоднократно предлагала это еще до начала переговорного процесса», – отметил он.

Источник добавил, что попытки политизации процесса по решению «зернового вопроса» имеются, однако стороны нацелены на решение без оглядки на это.«Процесс не сдвинулся бы с «мертвой точки», если бы стороны оглядывались на это», – сказал он.

По словам собеседника, все стороны процесса показывают конструктивность и готовность решить вопрос. «Имеется также информационное давление, но надеюсь, решение кризиса будет найдено», – резюмировал он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против РФ препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.

В прошлую пятницу в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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