Предприниматели в Москве устроили мозговой штурм по развитию туризма

В столице открылся форум «Сильные идеи для нового времени». На нем столичные предприниматели представили около сотни предложений по развитию разных отраслей жизни столицы и регионов, в том числе внутреннего туризма.

«Еще больше популяризовать его (внутренний туризм – прим. ВЗГЛЯД) помогут кемпинги. Данный вид отдыха стимулирует и развитие микропредпринимательства, при котором люди смогут получать дополнительный сезонный доход от предоставления территорий под палатки», – рассказал «Вечерней Москве» автор проекта Николай Дмитриев.

Его идея – создать комплекс мер по системному развитию кемпинга в России. Например, внести изменения в закон, ведь сейчас почти нет мест, где можно было бы поставить палатку и насладиться природой вокруг.

«Помимо этого, мы сможем активнее заниматься импортозамещением в сфере туристического инвентаря. Сейчас западные компании уходят с рынка, отечественные производители должны занять эту нишу и обеспечить любителей активного отдыха всем необходимым», – добавил Дмитриев.

Автор идеи отметил, что если активно развивать это направление, то уже к 2030 году можно будет открыть до 5 тыс. кемпингов по всей стране, которые будут оборудованы для комфортного отдыха. «Но для этого нужно организовать рабочую группу и выбрать пилотные регионы для запуска проекта», – сказал он.

Москвич Лоран Акопян на форуме предложил идею по укреплению цифрового суверенитета страны. В этом поможет программа виртуального ассистента с искусственным интеллектом.

«Проект поможет человеку во многих сферах, например, быстро оформить документы. А еще в нем есть функции голосового управления», – отметил Лоран Акопян. По его словам, программа будет взаимодействовать с уже имеющимися приложениями на телефоне и компьютере.

Идеи, предложенные москвичами на форуме, помогут быстрее улучшить жизнь в городе и стране по разным направлениям: от социальных до технологических.

«Такие форумы позволяют людям не только представить свои идеи для достижения национальных целей, но и сформировать экспертное сообщество. Его необходимо поддерживать всеми возможными мерами. Главное – чтобы все предложенные на форумах идеи получали точную экспертную оценку по экономическим, отраслевым и технологическим показателям. Предпринимателям необходимо дать максимальную свободу действий, и тогда они смогут воплотить идеи по стратегическим направлениям развития, тем самым помочь в развитии нашей страны», – отметил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян.

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