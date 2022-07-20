В России за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано 1110 человек, на 17,0% меньше по сравнению с 19 июля.

Выписали в связи с выздоровлением 4317 человек, на 3,1% больше по сравнению с 19 июля. Всего за сутки было выявлено 5685 новых случаев COVID-19. Подтверждено 37 летальных исходjd, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ госпитализировано 1337 человек, на 132,5% больше по сравнению с 18 июля.

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