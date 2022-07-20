ВГТРК снимет фильм о коррупции клана Байденов

«Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» по заказу ВГТРК снимет новый художественный фильм о коррупции в США.

Главными героями картины выступят американский президент Джо Байден, его сын Хантер, Энтони Блинкен, Камала Харрис, Нэнси Пелоси и другие первые лица Белого дома.

В основе сюжета картины похождения Хантера Байдена по злачным местам, участие в секс-оргиях и поездки на Украину. Также зрители увидят, как реализовали коррупционные схемы представители верхушки Демократической партии США, включая президента Джо Байдена.

– Мы уже сняли много фильмов про нашу историю, в частности, спортивную, пора обратиться и к теме Америки. Голливуд регулярно снимает всякую клюкву о России, пора и нам дать достойный пропагандистский ответ, только более качественный. Таким он и будет, ведь сюжет основан на реальных событиях. Сценаристы проводили консультации с ведущими отечественными американистами и представителями республиканцев, – рассказал о картине продюсер Антон Златопольский.

Фильм выйдет в прокат во второй половине 2023 года, но его отдельные фрагменты будут доступны раньше. Их будут транслировать во время рекламных пауз на телеканале «Россия 1» и в программе Дмитрий Киселёва «Вести недели».

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