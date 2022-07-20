Американские СМИ назвали пять «приободривших» Россию неудач Байдена

Американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».

«Политика президента Джо Байдена в отношении РФ и Украины обернулась грандиозной катастрофой. Российские силы уже пятый месяц опустошают Украину, пока Байден продолжает выписывать Зеленскому чеки, и конца этому не видно», – пишет бывший офицер разведки РУМО (разведывательное управление минобороны США) Ребекка Коффлер. Содержание статьи приводит «Ридус».

По словам Коффлер, администрация Байдена «не только не смогла сдержать» Россию, «ее действия дали российским силам фору, прежде чем начать наступление на Украину». «Путин смог мобилизовать боеспособные силы, которые почти окружили Украину», – констатирует она. «Байден дал Путину «зеленый свет» для нападения на Украину, заявив в январе, что «незначительное вторжение» не вызовет серьезной реакции США», – уверена бывший офицер разведки РУМО.

Коффлер также припомнила «бюрократам Обамы-Байдена» заявления о том, что «ВВП РФ равен итальянскому, а Россия – это заправочная станция, не имеющая экономических возможностей для проведения крупномасштабных военных операций».

Автор публикации уверена, что энергетическая и экономическая политика Байдена «только помогает финансировать» российскую «военную машину». «Беспрецедентные экономические санкции, введенные против России, не остановили Путина и бумерангом отразились на Западе. Европейцы опасаются Апокалипсиса – наступит зима, Германия уже нормирует потребление энергии», – констатирует она.

«Помощь Байдена в обеспечении безопасности Украины – без надзора и без требования, чтобы президент Украины Зеленский ставил перед собой реалистичные цели войны – продлевает войну, истощая наши собственные запасы оружия», – подчеркнула она.

Коффлер указывает, что российская армия «несоизмеримо мощнее украинской». «Нет ни денег, ни вооружений, которых хватило бы Украине для победы, как это определил Зеленский», – подчеркивает эксперт.

«Политика Байдена помогла Путину углубить связи как с противниками США, такими как Иран, Китай и Северная Корея, так и с нашими традиционными союзниками, такими как Саудовская Аравия», – заключила она.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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