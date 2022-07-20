ВСУ обстреляли Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины идет артиллерийский обстрел приграничных территорий, под огнем находится КПП Крупец.

«Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идет со стороны Украины. Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередач, здесь нет света. Обстрел продолжается, подробности сообщу позже», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Напомним, Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.

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