 

Страны Европы не спешат следовать примеру Словении и убирать заборы на границах

20.07.2022, 8:39, Разное
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Власти Словении начали демонтировать колючую проволоку вдоль границы с Хорватией, установленную в 2015 году на пике миграционного кризиса. Однако, как передаёт NTD, другие страны Европы не спешат избавляться от ограждений, а наоборот, улучшают их и оснащают современными датчиками движения и тепловизионными камерами.

Власти Словении начали демонтировать колючую проволоку вдоль границы с Хорватией. Забор установили в 2015 году на пике миграционного кризиса, когда сотни тысяч людей пытались попасть в Евросоюз через Балканы.

Левые власти Словении сделали демонтаж ограждения своим приоритетом. Однако это вызвало критику со стороны консервативного венгерского правительства.

Министр внутренних дел Словении Татьяна Бобнар, которая на посту с июня, говорит, что заборы и колючая проволока стали причиной многих трагедий, поскольку мигранты, которые пытались проникнуть в страну, погибли в местной реке.

ТАТЬЯНА БОБНАР, министр внутренних дел Словении: Также важно отметить, что пугать наших граждан историями об иностранцах — это недопустимая политическая манипуляция. Лучшая стратегия — хорошо относиться друг к другу.

Между тем, вдоль границы Венгрии и Хорватии проложено более 50 километров забора.
Недавно построили ограждения для удержания мигрантов и в других странах Европы.

Они стали актуальны в 2021 году, когда десятки тысяч людей, в основном с Ближнего Востока и Африки, после прибытия в Белоруссию попытались пересечь границы стран ЕС, в частности, Литвы и Латвии.

Также в прошлом месяце Польша объявила о завершении строительства забора вдоль части своей границы с Беларусью. Она оснащена датчиками движения и тепловизионными камерами.

Дата выхода в эфир 18 июля 2022 года.



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