Заболеваемость оспой обезьян в Европе выросла вдвое — ЕС закупает больше вакцин

В Евросоюзе обеспокоены распространением оспы обезьян: за неделю число заболевших удвоилось, пишет France info. Для борьбы со вспышками новой бозезни Еврокомиссия решила закупить дополнительно 54 тысячи доз вакцины, а комитет ВОЗ по ЧС намерен подготовить стратегию для сдерживания эпидемии.

ЛЮСИ ШОМЕТТ, ведущая France info: Евросоюз обеспокоен: оспа обезьян распространяется, за неделю число заболеваний выросло вдвое. В связи с этим Еврокомиссия решила закупить больше вакцин — в скором времени в ЕС прибудут 54 тысячи дополнительных доз.

Надо отметить, что во всём мире эпидемия оспы обезьян больше всего затронула Европу. Там выявили более 7 тысяч случаев заражения, причём 912 — во Франции. Со своей стороны комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям соберётся в этот четверг, чтобы определить способы сдержать вспышку заболевания.

В Нью-Йорке, как вы увидите, очереди на вакцинацию не сокращаются. Флоран Буте расскажет подробнее.

Перед решётками трёх первых центров вакцинации против оспы обезьян в Нью-Йорке собрались довольно молодые мужчины, все — гомосексуалы. Здесь выявили по крайней мере 300 случаев заболевания. В результате всего за семь минут на вакцинацию записались онлайн 9200 человек.

ЭШВИН ВАСАН, комиссар здравоохранения Нью-Йорка: Спрос значительный. Мы думаем, что теперь наладили логистику для удовлетворения этого спроса, но в конечном итоге всё упирается в наличие доз вакцины.

Пока доз слишком мало, что не даёт провести действительно массовую вакцинацию населения в то время, как в мире число заболевших преодолело отметку в 10 миллионов человек.

АМЕРИКАНЕЦ: Это расстраивает, особенно потому что после коронавируса мы могли бы надеяться, что теперь процесс снабжения вакциной лучше наладили, однако на самом деле его просто нет.

ДРУГОЙ АМЕРИКАНЕЦ: Гомосексуальное сообщество сейчас больше всего затронуто, а мы помним, что наделал СПИД, — так что нет ничего удивительного в том, что столько нас, геев, приходит (на вакцинацию. — ИноТВ). Мы знаем, что в таких вещах важно действовать на опережение.

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям намерен собраться в четверг, чтобы при необходимости повысить уровень опасности пандемии. Многие врачи в Европе и Африке обеспокоены ростом случаев заболевания. Оспа обезьян схожа с болезнями, передающимися половым путём, и может быстро распространиться за пределы ЛГБТ-сообщества.

Во Франции этой болезнью, которая проявляется как болезненное кожное заболевание, уже заразилось более 700 человек. Вакцинация населения, входящего в группу риска, началась сегодня в Ницце, а на прошлой неделе — в десятке городов Парижского региона, где выявлено больше всего случаев заражения.

Дата выхода в эфир 18 июля 2022 года.