От штрафа до исправительных работ – списывание в школах и вузах станет административным правонарушением

С 1 сентября 2022 года школьников и студентов будут привлекать к административной ответственности за списывание в контрольных работах, на экзаменах и при сдаче зачётов – соответствующие поправки в КоАП единогласно приняла Государственная дума. Новая статья предусматривает ответственность за «искажение результатов мероприятий по оценке знаний учащихся».

Заместитель министра просвещения Евгений Спицын напомнил, что контрольные работы придуманы для выявления как отстающих, так и одарённых учеников. Фальсификации, подлоги и любое жульничество при их проведении ведут к серьёзным последствиям.

– Человек может списывать все годы обучения в институте, получать хорошие оценки, а в голове у него пусто, – отметил он. – Притом он занимает место и нередко учится за счёт бюджета – так быть не должно. Новые поправки в КоАП, я надеюсь, решат этот вопрос.

За списывание в школах виновные или их родители могут быть оштрафованы на сумму до пяти тысяч рублей, а в вузах – до десяти. В случае повторного нарушения в течение одного календарного года учащиеся могут быть приговорены к исправительным работам.

На этом нововведения не заканчиваются. До конца года министерство просвещения подготовит изменения в Федеральный закон «Об образовании» – впервые на законодательном уровне будет введено понятие «академическая непорядочность», включающие списывание, плагиат и предоставление заведомо ложных сведений преподавателю. Как отмечают эксперты, эти меры позволят в кратчайшие сроки повысить качество российского образования. Один из инициаторов изменений, депутат Госдумы и заслуженный учитель России Михаил Лютнев и вовсе предлагает создать специальный реестр списывающих и плагиаторов.

– Попался один раз – заплатил штраф. Если продолжил жульничать, то уже попадаешь в реестр недобросовестных учащихся. И пока не докажешь свою порядочность, путь к обучению за счёт бюджета тебе закрыт, – написал он в своём Telegram-канале.

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