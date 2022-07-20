Кремль ответил на вопрос о формате «Прямой линии» с Путиным

Формат проведения в 2022 году «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным будет зависеть от ситуации с коронавирусом и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, определен ли уже формат передачи, будут ли гости в студии и прямые включения из городов.

Он обратил внимание, что ситуация с коронавирусом меняется. «Вы видите, как она меняется в мире, вы видите темпы роста в разных странах. Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может. Поэтому мы каждый раз должны оглядываться на наших специалистов и будем это делать и дальше», – подчеркнул Песков.

По его словам, Путин осенью намерен нанести еще несколько визитов в зарубежные страны. «В совсем ближайшей (перспективе) – нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется», – сказал Песков в ответ на вопрос, планируются ли у Путина новые зарубежные поездки в ближайшее время.

Напомним, Песков сообщил, что Путин намерен провести ежегодную прямую линию, но мероприятие состоится «чуть позже».

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