 

Вакцина для профилактики оспы обезьян разработана в России

20.07.2022, 7:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Федеральном медико-биологическом агентстве разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян, сообщило ФМБА.

В сообщении говорится, что «разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы». Уже состоялись «доклинические исследования ее безопасности», сейчас ведется «подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», передает ТАСС.

Напомним, в РФ зафиксировали первый случай оспы обезьян, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из Португалии. В ФМБА разработали тест-систему для выявления оспы обезьян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06.22 / Политологи объяснили влияние спецоперации в Украине на рейтинги российских партий

21.12.20 / Полиция Австрии задержала еще двух подозреваемых по делу о теракте в Вене

21.05.21 / Президент клуба, который заявлял о “системном беспределе” в украинском футболе, дисквалифицирован на пять лет

03.07.20 / В Украине зафиксирован один из самых высоких показателей смертности от коронавируса за сутки с начала эпидемии

25.09.20 / Миграционную службу Украины закрыли на карантин из-за COVID-19

02.01.21 / Москаль: Я не верю, что биологический или политический уход Путина что-то изменит для нас

15.11.21 / Регулярные учения российских военных в оккупированном Крыму уничтожают природу полуострова – эколог

29.06.21 / Уголовное дело возбудили после вспышки коронавируса в детском лагере в Туве

06.08.21 / За месяц Starlink набрал еще 20 тыс. абонентов

10.10.20 / В программном обеспечении налоговой была заложена ошибка, исправление которой принесло Украине 22 млрд грн – СБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика