Вакцина для профилактики оспы обезьян разработана в России

В Федеральном медико-биологическом агентстве разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян, сообщило ФМБА.

В сообщении говорится, что «разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы». Уже состоялись «доклинические исследования ее безопасности», сейчас ведется «подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», передает ТАСС.

Напомним, в РФ зафиксировали первый случай оспы обезьян, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из Португалии. В ФМБА разработали тест-систему для выявления оспы обезьян.

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