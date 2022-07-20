Полный отказ от российского газа приведёт к рецессии в некоторых европейских странах

В случае полной остановки поставок российского газа в Евросоюз самые уязвимые страны Восточной Европы потеряют 6% ВВП и погрузятся в рецессию, пишет The Guardian со ссылкой на предостережение Международного валютного фонда. Эксперты организации указывают, что лидеры ЕС так и не выработали единый детальный план для компенсации возможного дефицита энергоресурсов, борьбы с инфляцией и сдерживания экономического кризиса.



AP

Полный отказ от поставок российского газа на целых 6% сократит ВВП самых уязвимых стран Евросоюза и погрузит их в рецессию, приводит The Guardian предостережение Международного валютного фонда (МВФ). На фоне слухов, что президент РФ Владимир Путин не станет возобновлять эксплуатацию «Северного потока — 1» после завершения планового обслуживания в конце этой недели, организация указывает на отсутствие у Европы детального плана по компенсации дефицита энергоресурсов, сдерживанию дальнейшего роста цен на энергию и борьбе с замедлением темпов экономического роста.

Международный валютный фонд со штаб-квартирой в Вашингтоне прогнозируют, что больше всего могут пострадать Венгрия, Словакия и Чехия, однако Италия, Германия и Австрия также ощутят на себе значительные негативные последствия. В официальном онлайн-блоге представители МВФ отмечают, что «перспектива беспрецедентного полного отказа (от российского газа. — ИноТВ) вызывает беспокойство о нехватке газа, ещё более высоких ценах и экономических последствиях». Несмотря на то, что «политики действуют быстро», им «не хватает плана для контроля над последствиями и сведения их к минимуму». Эксперты фонда выяснили, что в некоторых особо уязвимых странах центральной и восточной Европы дефицит газа может составить целый 40%, а ВВП может сократиться до 6%.

МВФ указывает, что пока энергетическая инфраструктура Европы и мира справилась с сокращением поставок российского газа на 60% с июня прошлого года. При этом в организации подчеркнули, что если Кремль воспользуется поставками энергоресурсов для ответных мер на западные санкции, Евросоюзу придётся понести издержки. Конфликт на Украине уже вынудил МВФ понизить прогноз роста мировой экономики до 3,6% в 2022 году, а в конце этого месяца объявят о дальнейшем понижении этого показателя.

В фонде обращают внимание, что негативные последствия можно уменьшить благодаря «альтернативным поставкам и энергоресурсам», а также решению инфраструктурных проблем, поощрению экономии электроэнергии и «расширению соглашений о солидарности для совместного использования газа между странами». В блоге специалисты Международного валютного фонда предположили, что сокращение использования российского газа до 70% можно в краткосрочной перспективе компенсировать альтернативными поставками, однако при полном отказе от российских поставок диверсификация осложнится из-за проблем в инфраструктуре.

По словам экспертов, в случае полной остановки поставок газа из РФ объём промышленного производства в ЕС в течение года сократится почти на 3%. В таких странах, как Швеция, Дания или Греция, почти не заметят негативных последствий, однако в Италии производство электроэнергии сильно зависит от газа, поэтому в этой стране объёмы производства могут сократить на более чем 5%. Австрия и Германия пострадают меньше, однако для них решающую роль сыграет доступность альтернативных энергоресурсов и возможность сократить потребление газа в домашних хозяйствах, пишет The Guardian.