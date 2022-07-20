США выразили готовность к сложным решениям ради задержанных за рубежом сограждан

Для освобождения задержанных в других странах граждан США американские власти готовы к сложным решениям, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс заверил, что власти США «нацелены сделать все» возможное для «освобождения американских граждан, которые удерживаются в заложниках, либо были несправедливо задержаны в других странах». По его словам, «это, в частности, включает принятие сложных решений», передает РИА «Новости».

Одним из примеров принятия таких решений, как сообщил Прайс, стала ситуация с возвращением в США Тревора Рида. Прайс заявил, что глава американского государства Джо Байден «принял решение лично принять участие в обмене». Он заверил, что члены администрации США и лично президент «готовы к принятию трудных решений».

27 апреля состоялся обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. При этом власти США сообщили, что работают над тем, чтобы добиться освобождения и возвращения на родину американской баскетболистки Бриттни Грайнер, находящейся под судом в России, а также отбывающего срок в РФ американца Пола Уилана, однако комментариев по возможному обмену Грайнер на россиянина Виктора Бута не дают.

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