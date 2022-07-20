 

Белый дом усмотрел в «астанинском» формате «изоляцию» России

20.07.2022, 6:20, Новости дня
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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что саммит в «астанинском» формате якобы свидетельствует об «изоляции» России, хотя «астанинский» формат переговоров по Сирии действует уже несколько лет.

По версии Кирби, саммит «демонстрирует градус изоляции». Он сказал, что Россия из-за «изоляции» якобы «должна повернуться в сторону Ирана ради помощи». Кирби сообщил о проблемах в военно-индустриальном комплексе России, трудностях с поставками микроэлектроники. Кроме того, по мнению Кирби, визит главы российского государства Владимира Путина в Иран якобы показывает отсутствие намерений сесть за стол переговоров с Украиной. Кирби вновь сообщил о том, что Россия готовится купить БПЛА у Ирана, передает РИА «Новости».

При этом Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия.

Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Следует отметить, что «астанинский» формат переговоров по Сирии сформировался еще в 2017 году и не связан со спецоперацией на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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