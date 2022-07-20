 

ЕС захотел сократить потребление газа на 15 процентов

20.07.2022, 6:20, Новости дня
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Странам ЕС предложат добровольное сокращение потребления природного газа на 15%, сообщают европейские дипломаты.

Bloomberg пишет, что сократить потребление предложат «со следующего месяца». Такой шаг вызван «опасениями, что Россия может прекратить поставки топлива». Соответствующую цель внесут в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Еврокомиссия должна представить в среду, чтобы справиться с потенциальным полным прекращением российских поставок, передает РИА «Новости».

Дипломаты рассказали, что регламент даст ЕК право объявлять тревогу в масштабах ЕС в случае угрозы серьезного дефицита поставок или резкого роста спроса. ЕК в рамках плана «Экономия газа для безопасной зимы» посоветует снизить расходы на отопление и охлаждение. Также будут предложены рыночные меры. Указывается, что в случае суровой зимы под угрозой будет до 1,5% валового внутреннего продукта Европы.

Как сообщили дипломаты, многие государства настроены против обязательных сокращений. По их словам, власти самих стран уже разработали чрезвычайные планы и намерены снижать спрос независимо от того, обязывает ли их к этому ЕС.

Напомним, ЕК рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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