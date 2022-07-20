Могла ли миллионы лет назад на Земле существовать развитая цивилизация?

Если бы технологически продвинутая цивилизация существовала на Земле до нас, она, возможно, оставила бы какой-то след.

В статье, опубликованной в Journal of Astrobiology, предлагается интересный гипотетический вопрос о том, можно ли было бы найти «геологические отпечатки» прошлой цивилизации, которая существовала и погибла миллионы лет назад.

В 2018 году два ученых из Кембриджского университета провели исследование под названием «Силурийская гипотеза: возможно ли обнаружить индустриальную цивилизацию в геологической летописи?».

– Одним из ключевых вопросов при оценке вероятности обнаружения такой цивилизации является понимание того, как часто, учитывая, что жизнь возникла и что некоторые виды разумны, развивается индустриальная цивилизация? – пишут в СМИ.

– Люди – единственный известный нам пример, и наша индустриальная цивилизация просуществовала (до сих пор) примерно 300 лет (с момента, например, начала методов массового производства). Это небольшая часть времени, в течение которого мы существуем как вид, и крошечная часть времени, в течение которого сложная жизнь существовала на поверхности суши Земли.

– Этот короткий промежуток времени поднимает очевидный вопрос о том, могло ли это произойти раньше.

Помимо того, что это интересная гипотеза для размышления, поиск ответа на этот вопрос также может помочь нам в поиске признаков развитых цивилизаций на экзопланетах.

Как отмечается в исследовании, люди оставили заметные следы на планете, которые, несомненно, сохранятся в течение многих лет, влияя на климат и экосистему планеты. Однако это не означает, что эти изменения будут заметны через миллионы лет. Фактически, запись, которую мы оставляем, например, в осадочных породах, которые могут быть толщиной всего в несколько сантиметров.

– Чем дольше существует человеческая цивилизация, тем большего сигнала можно было бы ожидать в записи, – пишут исследователи. – Однако, чем дольше существует цивилизация, тем более устойчивой должна была бы стать ее практика, чтобы выжить. Чем более устойчиво общество (например, в генерировании энергии, производстве или сельском хозяйстве), тем меньше его влияние на остальную часть планеты. Но чем меньше след, тем меньше сигнала будет отражено в геологической летописи.

Команда обсуждает другие маркеры, которые мы могли бы оставить для вида через миллионы лет (или которые, возможно, были оставлены для нас). Некоторые из них будут неотличимы от естественных явлений, таких как бескислородные явления в океане мелового и юрского периодов, но другие будут явными признаками того, что мы были здесь, и мы полностью разрушили это место.

– Мы предполагаем, что некоторые специфические индикаторы, которые были бы уникальными, в частности стойкие синтетические молекулы, пластмассы и (потенциально) очень долгоживущие радиоактивные осадки в случае ядерной катастрофы, – пишут ученые.

– В отсутствие этих маркеров уникальность события вполне можно увидеть во множестве относительно независимых отпечатков пальцев, в отличие от последовательного набора изменений, связанных с одной геофизической причиной.

Команда не дает окончательного ответа в статье, но предполагает, что если бы были найдены другие древние развитые виды, они были бы обнаружены путем изучения аномалий элементов и состава в отложениях.

– Хотя мы сильно сомневаемся, что какая-либо предыдущая индустриальная цивилизация существовала до нашей, формальная постановка вопроса, в которой четко сформулировано, как могут выглядеть доказательства существования такой цивилизации, поднимает свои собственные полезные вопросы, связанные как с астробиологией, так и с исследованиями антропоцена, – заключают они. – Мы надеемся, что эта статья послужит мотивацией для улучшения ограничений гипотезы, чтобы в будущем мы могли лучше ответить на наш главный вопрос.