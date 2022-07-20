Согласно подтвержденным данным ООН, за время войны в Украине погибли 5100 мирных жителей, 346 из которых – дети

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20.07.2022, 6:00, Новости дня
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После недавнего ракетного удара по Виннице, в центральной части Украины, в ООН продолжают поступать сообщения об обстрелах жилой инфраструктуры в других регионах страны.

– У нас есть не подтвержденные пока данные о том, что более десяти мирных жителей погибли в результате обстрела Днепра 15 июля, – сообщил на брифинге во вторник официальный представитель ООН.

Война в УкраинеДнепр принял и продолжает принимать многих из 6,3 миллиона внутренне перемещенных лиц в Украине и остается крупным транзитным узлом для людей, спешно покидающих зоны активных боевых действий. Партнеры ООН на местах сообщают также о нападениях в Одесской, Донецкой и Харьковской областях.

На сегодняшний день Мониторинговая миссия ООН по правам человека подтвердила гибель 5100 мирных жителей Украины, 346 из которых – дети. Реальное число жертв среди гражданского населения, вероятно, намного больше, отметил официальный представитель ООН.

Организация Объединенных Наций крайне обеспокоена растущим числом сообщений о неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре в Украине. В ООН напоминают, что стороны конфликта должны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву в сфере защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры в Украине.

Накануне, как сообщили в ООН, во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил текущие многосторонние переговоры, направленные на беспрепятственный экспорт украинских продуктов питания через Черное море.



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