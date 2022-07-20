Власти Запорожской области рассказали, когда продолжится освобождение региона

Дальнейшее освобождение Запорожской области от украинских сил возможно только после полного освобождения Донбасса, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

Рогов сказал, что «продвижение в Запорожской области начнется, когда будет освобожден Донбасс». По его словам, «закрытие, захлопывание большого донбасского котла» является одним из основных «предназначений по запорожской» линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

Как сообщил Рогов, эта линия сохраняется больше трех месяцев, хотя локальные успехи военных есть. Он рассказал, что несколько дней назад украинские войска пытались контратаковать, «собирали достаточно много людей, но побежали, роняя тапочки». После того, как атака украинских сил провалилась, «небольшая группа нашей военной разведки выдвинулась посмотреть, что происходит». Рогов сообщил, что украинские губернатор и мэр Запорожья подготовили эвакуационные рейсы и планировали бежать.

По данным администрации Запорожской области, на начало июля освобождено порядка 72–73% территории региона. Линия боевого соприкосновения составляет 140 км.

Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указание группировкам российских войск в Украине наращивать наступательную активность.

Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.

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