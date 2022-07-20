 

Россия задействовала в спецоперации в Украине новейшего робота-сапера

20.07.2022, 4:55, Новости дня
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Российский дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» применили в рамках спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах.

Источник ТАСС рассказал, что «Проход-1» с инженерным танковым минным тралом ТМТ-С «впервые задействован в зоне проведения спецоперации». Робот-сапер «успешно применяется для разминирования» в Донбассе. Официального подтверждения этой информации не поступало. 

Напомним, специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Так, сообщалось о работе истребителей Су-57. В ходе спецоперации РФ в Украине применяется новейшее «ружье» радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, также впервые применили российские электромагнитные комплексы «Ступор». В конце мая российские военные применили в ходе спецоперации в Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Боевые машины «Терминатор» также задействовали в спецоперации. Ростех оценил применение в Украине самонаводящихся снарядов «Краснополь». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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