Тест-система для выявления оспы обезьян разработана в России

В Федеральном медико-биологическом агентстве разработали тест-систему для выявления оспы обезьян, сообщило ФМБА.

Тест-систему разработали по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. Сейчас «тест-система проходит испытания и готовится к регистрации», передает ТАСС.

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