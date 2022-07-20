 

Тест-система для выявления оспы обезьян разработана в России

20.07.2022, 4:55, Новости дня
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В Федеральном медико-биологическом агентстве разработали тест-систему для выявления оспы обезьян, сообщило ФМБА.

Тест-систему разработали по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. Сейчас «тест-система проходит испытания и готовится к регистрации», передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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